Доплаты работающим в условиях повышенного риска и нагрузки составят до 60% от зарплаты

Доплаты работающим в условиях повышенного риска и нагрузки из-за Covid-19 составят до 60% от зарплаты. Такое решение правительство приняло на внеочередном заседании в четверг.

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Кабинет министров принял решение обеспечить доплаты за работу в условиях повышенного риска и нагрузки в связи с распространением Covid-19 для медиков, должностных лиц со специальными служебными званиями и других работников учреждений госуправления, а также государственных и муниципальных капитальных обществ.

Доплаты в размере до 60% от зарплаты смогут получить работники, по долгу службы находящиеся в прямом контакте с инфицированными или предположительно инфицированными Covid-19 лицами или вовлеченные в процесс проведения анализов на наличие вируса.

Также доплаты получат лица, работающие в условиях повышенного риска и нагрузки, обеспечивая важный вклад в реализацию мер, установленных на время чрезвычайного положения.

Планируется, что дополнительные средства для доплат за период с 1 апреля по 31 мая будут выделены из бюджетной программы "Средства для непредвиденных случаев".