Допускается, что не привившимся от Covid-19 медикам запретят ходить на работу

На сегодняшнем заседании правительства отдельные министры и премьер-министр Кришьянис Кариньш допустили возможность того, что не привившимся от Covid-19 медикам будет запрещено ходить на работу, чтобы защитить пациентов от заражения.

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Дискуссию начал министр земледелия Каспар Герхардс, выразив обеспокоенность тем, что большое количество людей заражается Covid-19 именно в больнице.

По словам Кариньша, медиков, которые решили не делать прививку, можно призвать не ходить на работу или даже запретить ходить на работу. "Вакцинация не принудительная, и хождение на работу не принудительное", — заявил премьер.

По словам министра здравоохранения Даниэля Павлютса, заболеваемость в больницах снизилась и продолжает снижаться. Больницы, как и другие места, где собирается много людей, относятся к зоне повышенного риска, поэтому медики были вакцинированы в первую очередь.

Большинство медицинского персонала воспользовалось этой возможностью, но некоторые отказались от вакцинации по своим причинам. В больницах для привитых и непривитых работников установлены разные алгоритмы тестирования.

После Пасхи Минздрав расскажет о преимуществах, которые будут доступны людям, получившим обе дозы вакцины. Это касается всего общества, а не только врачей, сказал Павлютс.

Кариньш согласился с тем, что настало время, когда государство может настаивать — если вы хотите работать в определенном месте, вам нужно сделать прививку. "Если вы не хотите делать прививку, вам нужно выбрать что-то другое. Это будет четким сигналом для всех", — сказал премьер.

Министр финансов Янис Рейрс выразил возмущение тем, что налогоплательщики должны платить дороже за регулярное тестирование медиков, отказавшихся от прививки. Он допускает, что непривившиеся медики должны из собственных средств оплачивать тестирование.

Павлютс сказал, что предложение Рейрса заслуживает рассмотрения, и решения могут быть разными. Например, Италия приняла решение, что медицинские работники должны быть привиты от Covid-19 в обязательном порядке. Вместе с тем министр напомнил, что Латвия до сих пор подчеркивала добровольность вакцинации.