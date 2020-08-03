Допустимую концентрацию алкоголя понизят, а пьяных водителей будут отправлять на перевоспитание

Под руководством Министерства сообщения будет разработана программа коррекции поведения для водителей, которые попались за рулем пьяными. Будет также снижена допустимая концентрация алкоголя в крови, сообщает LETA со ссылкой на План сокращения употребления алкогольных напитков и уменьшения алкоголизма на 2020-2022 гг.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По словам представителя Минздрава Анны Страпцане, эта программа предусмотрена для тех водителей, которые попались за рулем пьяными или под действием наркотических веществ, у которых досрочная медицинская проверка не выявила алкогольной или наркотической зависимости и которые хотят восстановить права.

Допустимая концентрация алкоголя в крови, согласно плану, должна быть снижена до 0,2 промилле. В некоторых европейских странах — например, в Чехии, Венгрии, Румынии и Словакии — допустимая концентрация составляет 0 промилле. В некоторых других странах — в Эстонии, Норвегии, Польше и Швеции — установлен предел 0,2 промилле.

В Эстонии с 2006 года быстрее всего в Европе снижается количество погибших в ДТП, вызванных пьяными водителями. Одна из причин — понижение допустимой концентрации алкоголя в крови до 0,2 промилле и более интенсивная проверка водителей.

Сейчас в Латвии для опытных водителей со стажем более двух лет содержание алкоголя допустимо в пределах 0,5 промилле, а для новичков допустимая норма составляет 0,2 промилле.