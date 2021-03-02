Дороги в Курземе и Земгале обледенели

Из-за обледенения осложнены условия езды по отдельным главным и региональным дорогам Курземе и Земгале, предупреждают Latvijas valsts ceļi.
Дороги обрабатываются противоскользящими материалами, работают 56 единиц зимней техники.
Осложнены условия езды на следующих дорогах:
- Даугавпилсское шоссе от Скривери до Ливани;
- Лиепайское шоссе от Апшупского перекрестка до Аннениеки;
- Вентспилсское шоссе от Кудры до Вентспилса;
- Резекненское шоссе от Екабпилса до Варакляни.
Также осторожнее нужно быть на региональных дорогах в окрестностях Айзкраукле, Даугавпилса, Добеле, екабпилса, Мадоны, Салдуса, Талси и Вентспилса.