Дороги в Курземе и Земгале обледенели
Foto: LETA

Из-за обледенения осложнены условия езды по отдельным главным и региональным дорогам Курземе и Земгале, предупреждают Latvijas valsts ceļi.

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Дороги обрабатываются противоскользящими материалами, работают 56 единиц зимней техники.

Осложнены условия езды на следующих дорогах:

  • Даугавпилсское шоссе от Скривери до Ливани;
  • Лиепайское шоссе от Апшупского перекрестка до Аннениеки;
  • Вентспилсское шоссе от Кудры до Вентспилса;
  • Резекненское шоссе от Екабпилса до Варакляни.

Также осторожнее нужно быть на региональных дорогах в окрестностях Айзкраукле, Даугавпилса, Добеле, екабпилса, Мадоны, Салдуса, Талси и Вентспилса.

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