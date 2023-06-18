Дорожает тариф Sadales tīkls. Может ли дом сэкономить на подключении к электросети?
Foto: Sadales tīkls AS publicitātes foto

С 1 июля в Латвии вступит в силу новый тариф Sadales tīkls. За доставку электроэнергии придётся платить на 30-40% больше – за каждое подключение, то есть за каждую квартиру. А могут ли жильцы многоквартирного дома сэкономить, сделав одно подключение на всех? Могут, выяснили авторы передачи "Сегодня вечером" на Rus.LSM.lv.

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С 1 июля в Латвии меняется стоимость передачи и распределения электроэнергии для конечных потребителей. Например, для квартиры со стандартным подключением в 16 ампер и потреблением в 250 киловатт-часов в месяц плата за доставку электроэнергии и поддержание мощности подключения, согласно данным тарифного калькулятора Sadales tīkls, составит 19 евро 41 цент в месяц. Это на 40% больше, чем раньше.

При потреблении в 250 киловатт-часов на квартиру обычная пятиэтажка литовского проекта с 45 квартирами только за подключение заплатит 873 евро в месяц. В год — около 10 тысяч евро.

Некоторые кооперативные общества и общества жильцов задумываются над тем, как сэкономить. Например — дешевле было бы сделать одно подключение на весь дом, а не на каждую квартиру. Возможно ли это?

"Да, технически такая возможность существует. Решение об этом должны принять владельцы всех квартир в доме, делегировать одного представителя (скорее всего, управляющего домом), который будет иметь договорные обязательства перед Sadales tīkls по общему электросчетчику", - ответили в Sadales tīkls.

"Управляющий тогда должен будет сам вести учет по каждой из квартир — для этого он должен сам приобрести и установить счетчики электроэнергии, а каждый владелец квартиры, который до сих пор имел отдельное подключение к Sadales tīkls, должен подать заявление в Sadales tīkls об отказе от отдельного подключения (а следовательно, и от смарт-счетчика Sadales tīkls)", - добавили в компании.

"Технически это возможно. Но надо учитывать, отвечает ли это интересам пользователей. Мы как разработчики энергетической политики просим очень тщательно изучать такие ситуации. Ведь возникает вопрос о правах и возможностях пользователя каждому выбрать своего торговца энергией", - заметил Гунар Валдманис из Министерства климата и энергетики.

По такому пути уже идут в некоторых новых многоквартирных домах, но не только.

На улице Лиелупес в Болдерае - 13 домов, 250 квартир. Все они не имеют подключения к Sadales tīkls. Дело в том, что раньше здесь электрификацией занималась советская армия и Sadales tīkls не принял здешние сети в эксплуатацию. Поэтому на весь этот массив есть два подключения к Sadales tīkls, и они находятся в одной трансформаторной будке. Плату за электричество собирает домоуправ Rīgas namu pārvaldnieks по биржевому тарифу, но то домоуправ ошибется в расчетах, то возникает гигантское потребление на общих площадях; в домах проблемы с контролем за потреблением электричества. Тут везде стоят старые советские счетчики, с которыми легко манипулировать.

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С момента, когда новые тарифы утверждались Регулятором общественных услуг цена на природный газ на бирже упала в пять раз. Глава Латвийской федерации возобновляемой энергетики Янис Ирбе полагает, что новому правительству придется вернуться к обсуждению тарифов за подключение уже этой осенью, поскольку недовольство населения высокими тарифами будет нарастать — как раз из-за большой разницы между ценой топлива и энерготарифами.

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