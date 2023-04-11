Дорожная полиция: прошедшие выходные были довольно напряженными

Прошедшие праздники были довольно напряженными, признал заместитель начальника Департамента безопасности дорожного движения Государственной полиции Артурс Смилга в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

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"Если говорить о водителях транспортных средств, садившихся за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, то всего за четыре выходных было зафиксировано 78 таких случаев", — сказал Смилга.

Он пояснил, что ситуация не улучшилась по сравнению с прошлым годом.

"Разница только в том, что в прошлом году более половины водителей находились в состоянии алкогольного опьянения выше полутора уровней алкоголя в крови, в этом году это число уменьшилось — 30 водителей из 70 были выше полутора уровней алкоголя в крови", — сказал он. сказал.

Смилга заявил, что речь идет о потреблении алкоголя в стране в целом. Алкоголь в Латвии очень доступен и дешев.