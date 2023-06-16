Дорожный картель: Латвии придется вернуть в еврофонды более миллиона евро
Foto: LETA

Центральное агентство по финансам и контрактам (CFLA) обязала Латвию вернуть часть финансирования Евросоюза, которое было выделено на строительство дорог. Причина — выявленный картельный сговор латвийских дорожных предприятий. В общей сложности вернуть придется 1,02 миллиона евро, сообщает LSM.

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Агентство пришло к выводу, что картельный сговор был в двух из семи закупок предприятия Latvijas Valsts ceļi, которые были софинансированы еврофондами. В обеих закупках победила компания Ceļu pārvalde.

Речь идет о проекте региональной дороги Р5 Улброка-Огре в 2016 году и о рижской объездной дороге А4 на участке Балтезерс-Саулкалне в 2017 году.

Общее финансирование этих проектов составляет 10,25 миллиона евро, в том числе софинансирование Европейского фонда регионального развития (ERAF) и Фонда сплоченности на сумму в размере 8,7 миллиона евро.

Поскольку в закупках приняли участие четыре из пяти претендентов, необходимо будет вернуть 10% финансирования — 1,02 миллиона евро: 338 000 евро ERAF и 533 000 евро Фонду сплоченности.

В проектах получателем финансирования стало Министерство сообщения.

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