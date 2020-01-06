Досрочные выборы в Рижскую думу могут состоятся в конце апреля

В случае роспуска Рижской думы досрочные выборы в столице могут состояться в конце апреля, заявил после заседания коалиции министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце.

По его словам, ожидается, что депутаты коалиции подадут просьбу о том, чтобы Сейм в окончательном чтении рассмотрел законопроект о роспуске Рижской думы позже. Это необходимо, чтобы увидеть, какова активность избирателей по сбору подписей по двум законопроектам, предусматривающим изменения в случае досрочных выборов думы.

Как сообщалось, президент Эгилc Левитс решил приостановить вступление в силу поправок, которые предусматривают избрание Рижской думы на срок более пяти лет в случае роспуска нынешней думы и досрочных выборов. Это решение было принято на основе поданной президенту просьбы не менее трети депутатов Сейма.

Приостановленные подобным образом поправки необходимо передать на референдум, если за это подпишется по крайней мере десятая часть избирателей.

Центральная избирательная комиссия постановила, что сбор подписей пройдет с 16 января до 14 февраля.