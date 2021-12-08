Доставщики посылок просят жителей перед праздниками заказывать товары своевременно
Foto: Pexels.com

Общество почтовых коммерсантов (ОПК), которое объединяет крупнейших поставщиков услуг по доставке посылок внутри страны, просит жителей перед праздниками заказывать товары своевременно, - проинформировали агентство LETA представители общества.

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ОПК объясняет, что практически все компании отрасли в настоящее время сталкиваются со значительным увеличением количества посылок, в результате товары теперь доставляются дольше, чем обычно.

"От имени всей отрасли мы призываем общественность относиться к этой ситуации с пониманием - в настоящее время все наши предприятия работают в непрерывном режиме", - заявил председатель правления ОПК Алвис Димитрис, добавив, что услугами отрасли в настоящее время пользуются более 500 000 латвийских домохозяйств.

Общество обращается ко всем получателям посылок с просьбой подключиться к обеспечению максимально быстрого оборота посылок, а именно - забирать свои товары из терминалов как можно скорее после получения информации о доставке, а также ждать курьеров в согласованное время в назначенном месте.

Готовясь к праздничному периоду, который является самым загруженным временем в индустрии логистики посылок, несколько членов ОПК сделали значительные инвестиции в модернизацию и расширение инфраструктуры доставки, техническую поддержку и привлечение дополнительного персонала.

"Несмотря на это, нередко возникают ситуации, когда количество посылок на одного курьера или пакомат в три раза превышает их возможности, в результате посылка не может быть доставлена в нужный день", - указал Димитрис.

ОПК основано в 2007 году с целью содействия развитию рынка почтовых услуг и почтовой отрасли, а также улучшения правовой среды и публичного управления. В общество объединены семь крупнейших предприятий отрасли.

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