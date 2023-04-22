Достигнута договоренность о непрерывности лечения онкобольных в Восточной больнице

В Рижской Восточной клинической университетской больнице завершилась работа специально созданной рабочей группы, целью которой было найти решение и согласовать дальнейшую организацию работы больницы во время ремонта стационара "Latvijas Onkoloģijas centrs" с целью обеспечения лечебного процесса и хирургических операций онкологическим больным в необходимом объеме.

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Представители Рижской Восточной клинической университетской больницы — заместитель председателя совета Валтс Аболс, исполняющий обязанности председателя правления Алексей Вишняков, член правления профессор Харалдс Плаудис, главный врач онкоцентра Виестурс Круминьш и глава онкохирургической клиники Армандс Сивиньш - отчитались перед членами Комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам об обеспечении дальнейших процессов лечения в "Latvijas Onkoloģijas centrs" после переезда в отреставрированный 9-й корпус больницы Гайльэзерс.

По словам Алексея Вишнякова, исполняющего обязанности председателя правления Рижской Восточной клинической университетской больницы, "онкологические больные лечатся во всех стационарах нашей больницы. Пути пациента не начинаются и не заканчиваются в одной больнице. Но, учитывая запланированный ремонт стационара онкоцентра, это повлияет на лечебные процессы и персонал стационара "Гайльэзерс". Большим вызовом для рабочих групп было согласование размещения лечебных отделений в одном стационаре и будущего планирования и проведения хирургических операций в стационарно-операционном блоке "Гайльэзерс".

Рижская Восточная клиническая университетская больница является партнером по стратегическому сотрудничеству НАТО и играет ведущую роль в координации медицины катастроф. На заседании Общественного совета и и Комиссии по труду Сейма обсуждалось предложение о необходимости строительства еще одного операционного блока.

По итогам заседания был сделан вывод, что в будущем может возникнуть необходимость в оказании хирургической помощи большому количеству пациентов. Например, в случае различных катастроф или аварий, в том числе при рисках угроз, продиктованных геополитической обстановкой. Необходимость строительства дополнительного операционного блока также диктуется растущим числом онкологических больных, и тенденцией к совершенству в лечении онкобольных. Это требует применения инновационных технологий, что расширяет время операций и загруженность операционных.

"Операционный блок стационарного "Гайльэзерс" будет работать на полную мощность. Нельзя отрицать, что работа в такой крупной больнице без резервного операционного блока недальновидна. Возможна реконструкция операционного блока стационара онкоцентра и путем постройки коек для интенсивной терапии. Проведены расчеты, по приблизительным подсчетам для этого потребуется 14 миллионов евро", - сообщил Вишняков.

Члены комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам поручили Рижской Восточной клинической университетской больнице в сотрудничестве с Минздравом подготовить подробное обоснование предложения по ремонту операционных залов стационара онкоцентра и создания дополнительных реанимационных коек.

Рижская Восточная клиническая университетская больница — крупнейшее медицинское учреждение в стране. Примерно 75% всех онкологических больных в Латвии лечатся в Рижской Восточной клинической университетской больнице. Из общего числа пациентов больницы доля онкобольных составляет почти 30%.