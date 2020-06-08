Достигнуто политическое соглашение о повышении зарплат педагогов в сентябре

Формирующие правительство партии достигли политического соглашения о повышении зарплат педагогов с 1 сентября, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш журналистам после сегодняшнего собрания партий коалиции.

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Он пояснил, что этот вопрос будет рассмотрен в правительстве тогда, когда будут подготовлены все необходимые документы.

"Политическая договоренность есть. Ясность внесем по возможности скоро", — сказал Кариньш.

Министр образования и науки Илга Шуплинска пояснила, что соглашение предусматривает рост минимальной зарплаты педагогов до 790 евро за ставку.

Как сообщалось, представитель Министерства финансов Йоланта Плуме на заседании бюджетно-финансовой комиссии Сейма недавно заявила, что денег, полученных в результате конфискации добытых преступным путем средств, достаточно, чтобы с сентября поднять зарплаты педагогов.

Минфин сообщил агентству LETA, что на 22 мая этого года фактические доходы госбюджета от конфискации нажитых преступным путем средств составили 32 251 096 евро.