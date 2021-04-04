Достойный труд: Латвия отстает от европейских лидеров на 10 лет
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Латвия входит в число 10 стран ЕС, которые существенно отстают от европейских лидеров по показателю "достойного труда" — параметру, который определяет возможность работы в условиях свободы, справедливости, гарантий защищенности и безопасности и человеческого достоинства.

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Согласно данным опроса, проведенного Конфедерацией профсоюзов Европейского союза (European Trade Union Confederation, ETUC), в число лидеров входят развитые страны Западной Европы и Скандинавии — Нидерланды, Дания, Финляндия, Швеция. Австрия, Бельгия, Франция, Германия и Люксембург, а также единственное государство из Центральной Европы — Словения.

К 2019 году показатель выше среднего по ЕС показала также Эстония. Литва попала в число стран, отстающих от среднего показателя (кроме нее в этой категории Словакия и Ирландия). Латвию авторы рейтинга отнесли в категорию стран, которым потребуется более 10 лет для того, чтобы догнать лидеров (Польша, Хорватия, Кипр, Португалия, Испания, Италия, Болгария, Румыния и Греция). ETUC отмечает, что все эти страны понесли тяжелые экономические потери во время кризиса 2009 года. Несмотря на заметный рост (в случае Латвии +6,5%), проблемы с правом на достойный труд в этих странах сохраняются.

Концепцию достойного труда (Decent work) продвигает Международная организация труда. Она предполагает, что трудящиеся должны иметь возможность продуктивно работать, получать справедливую оплату, социальную защиту для всей семьи, варианты личного развития и социальной интеграции, работать в условиях гендерного равенства и т.д.

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