Доступно мобильное приложение для проверки цифровых "ковид"-сертификатов

Со вторника, 15 июня, пользователям устройств Apple будет доступно мобильное приложение "Covid19Verify" для проверки или сканирования QR-кодов "ковидных" сертификатов, сообщает Национальная служба здоровья. Одновременно мобильное приложение Covid19Verify" уже подана на утверждение в Google Play Store, чтобы его можно было использовать и на устройствах, работающих на Android.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Мобильным приложением призывают пользоваться занятых в сфере обслуживания, организаторов мероприятий и все учрежения, которые ведут проверку цифровых "ковидных" сертификатов.

На устройствах Apple приложение уже доступно. Владельцев устройств, работающих на Android, до получения подтверждения от Google Play Store просят использовать для проверки цифровых сертификатов функцию "Verificēt sertifikātus" на сайте www.covid19sertifikats.lv.

Преимущество мобильного приложения — сканирование QR-кодов возможно без активного подключения интернета. То есть, для открытия и загрузки приложения интернет необходим, но далее, в течение 24 часов, приложение будет сканировать QR-коды без подключения к интернету.

На данный момент на сайте www.covid19sertifikats.lv созданы более чем 403 тысячи цифровых сертификатов, в том числе — 322 тысячи сертификатов о произведенной вакцинации, более 46 тысяч сертификатов о результатах лабороторных тестов и более 33 тысячи сертификатов, подтверждающих, что обладатель документ переболел Covid-19.

Как уже сообщалось, с 1 июня в Латвии начато использование цифровых сертификатов

Covid-19. Свои сертификаты жители могут получить на сайте www.covid19sertifikats.lv, использовав какое-либо из безопасных подключений.

Подробную информацию о сертификатах можно получить по телефону 8989 или же в разделе

"Jautājumi un atbildes" по адресу www.covid19sertifikats.lv.