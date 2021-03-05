Доверие к правительству падает, президент назвал его рыхлым
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Опрос показывает, что оценка работы правительства ухудшилась с начала года, и доверие людей к информации, предоставляемой правительством о Covid-19, также снизилось. Даже президент Латвии Эгил Левитс считает, что, хотя вначале Кабинет министров работал как единая команда, в какой-то момент он начал "становиться рыхлым". Левитс настроен более оптимистично, чем большинство латвийцев: он считает, что теперь правительство снова на пути к командной работе.

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Желание людей пройти вакцинацию напрямую коррелируется с доверием к правительству и оценкой его работы, пишет Diena. Если человек доверяет решениям правительства и считает его компетентным, он готов и к вакцинации. Эту связь выявил Ивар Аустерс, профессор социальной психологии Латвийского университета, который вместе с другими исследователями представил на заседании правительства опрос об отношении общества к Covid-19 и вакцинации.

В опросе, который проводился с 19 по 23 февраля этого года, участвовали 1005 жителей Латвии в возрасте от 18 до 75 лет. Аустерс отмечает, что оценка работы правительства ухудшилась с начала года, и доверие людей к информации, предоставляемой правительством о Covid-19, также снизилось.

Вместе с тем проблема не в недостатке информации, ее может быть даже слишком много, и есть некоторая перенасыщенность. 65% респондентов говорят, что они устали от новостей о Covid-19, а 42% больше не знают, чему верить, когда речь идет о Covid-19. Следовательно, более важным, чем доступность информации, является вопрос о том, является ли информация, предоставляемая гражданам, той, которая им нужна, которую они воспринимают и которой доверяют.

Аустерс считает, что, говоря о Covid-19, надо сосредотачиваться не столько на цифрах (статистике) и фактах, сколько на месседжах и эмоциях. А новость о том, что в один день заболели 500 человек, а на следующий — 1000, не оказывает существенного влияния на общее чувство безопасности.

Президент Латвии Эгил Левитс в передаче "Утренняя панорама" на TV заявил, что, хотя вначале Кабинет министров работал как единая команда, в какой-то момент он начал "становиться рыхлым". Впрочем, сейчас правительство снова на пути к командной работе.

По мнению президента, в настоящее время работа правительства идет к единству, хотя в последние недели в правительстве единства не было — "как в басне Крылова, каждый тянул в свою сторону".

"Недавние решения показывают, что правительство в значительной степени способно найти общий язык и серьезно относится к кризису, особенно с учетом того, что начинает распространяться более заразный штамм "Covid-19". В принципе правительство работает", — сказал Левитс.

По его словам, правительству необходимо улучшить внутреннюю коммуникацию, потому что не может быть так, чтобы министры общались друг с другом только через "Twitter".

По мнению президента, премьер-министр Кришьянис Кариньш может руководить работой правительства и видеть ситуацию в нем и в стране в целом, в то время как министры до сих пор смотрели на проблемы узко, с точки зрения зрения свой отрасли.

Левитс ранее предупреждал министров об ответственности в том случае, если в результате лоббирования ими своих отраслей и ослабления ограничений увеличится заболеваемость "Covid-19". Президент призвал членов правительства работать вместе.

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LETA

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Коронавирус Вакцинация Кабинет министров Эгил Левитс
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