Дождь и гололед: Рижская дума призывает пешеходов и водителей быть осторожными

В понедельник, 3 января, утром в Риге прошел ледяной дождь, из-за чего на улицах образовалось сильное обледенение. Такие погодные условия могут сохраняться до конца дня, а также во вторник, сообщили в Рижской думе.

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На данный момент компании Daugavas labā krasta uzturētājs и Daugavas kreisā krasta uzturētājs обработали улицы 1-й и 2-й категорий противоскользящим веществом, условия движения в настоящее время стабильные. На маленьких улицах микрорайонов слой льда на проезжей части является допустимым, поэтому их будут обрабатывать по мере необходимости. В результате гололеда и перепадов температуры на асфальтовом покрытии образуются ямы, поэтому автоводителям стоит проявлять особую осторожность.

В центре Риги сегодня тротуары противоскользящим материалом посыпают две мобильные бригады техники. Они обрабатывают тротуары общей протяженностью в 106,3 километра. В первую очередь посыпаются тротуары с наиболее интенсивным пешеходным движением. Перед тем, как мобильная бригада отправляется на работу, маршрут проверяется муниципальной полицией, которая фиксирует участки тротуаров, неубранные владельцами. После проведения работ хозяевам неубранных территорий будет выписан счет.

Рижская дума призывает жителей быть особенно осторожными при передвижении мимо зданий, особое внимание уделяя состоянию тротуаров. Также самоуправление призывает владельцев домов и обслуживающие компании уделять особое внимание состоянию крыш и тротуаров, очищать их от снега и посыпать противоскользящим веществом.

Противоскользящее вещество может получить владелец недвижимости, фактический управляющий или обслуживающая компания. Один человек может получить 50 килограммов.