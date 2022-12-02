Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) оштрафовал российский независимый телеканал "Дождь" на 10 тысяч евро. Об этом в Twitter сообщил председатель совета Иварс Аболиньш. Телеканал обозначил оккупированный Крым как часть России и назвал российскую армию "нашей армией".

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За передачу в отношении "Дождя" возбудили дело об административном правонарушении.

Как пояснил в Twitter главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко, в выпуске программы "Здесь и сейчас" от 1 декабря прозвучала фраза ведущего телеканала: "Отправляйте нам сообщения на почту army@tvrain.tv или пишите нам в наш телеграм-бот. Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте".

Как заявил Дзядко, эта фраза создает ощущение у зрителя, что телеканал "Дождь" занимается оказанием помощи армии РФ.

"В связи с этим важно отметить следующее: телеканал "Дождь" не занимался, не занимается и не будет заниматься помощью с оснащением российской армии — на фронте или за его пределами. Почтовый ящик army@tvrain.tv создан для сбора личных свидетельств о преступлениях российской армии в Украине и о нарушениях при проведении преступной и бессмысленной мобилизации в Российской Федерации".

По его словам, распространение информации об этом необходимо для осознания широкой аудиторией преступного характера действий российской руководства начиная с 24 февраля 2022 года. Правду о преступной и подлой войне должны знать все российские граждане — включая военнослужащих и мобилизованных.

"Поскольку прозвучавшая в эфире фраза вводит в заблуждение наших зрителей, мы приняли решение немедленно удалить ее из повторов и из записи эфира. Мы приносим извинения нашим зрителям", — написал Дзядко в Twitter.

Из-за высказывания о помощи российским военным телеканал "Дождь" уволил ведущего Алексея Коростелева. Мы приняли решение прекратить сотрудничество с Алексеем Коростелевым с сегодняшнего дня. Это очень сложное решение для нас, но руководство Дождя считает его единственно верным и возможным", — заявила в эфире "Дождя" Екатерина Котрикадзе.

Руководитель NEPLP подчеркнул, что за три серьезных нарушения совет имеет право отозвать лицензию на вещание канала. Данное дело — второе серьезное нарушение за последние месяцы.

Как сообщалось ранее, в августе Государственная трудовая инспекция заявила, что будет проверять соответствие виз сотрудников "Дождя" закону о труде, согласно которому граждане третьих стран могут быть приняты на работу только в том случае, если им выдан вид на жительство с отметкой о праве на трудоустройство. Если у них нет такой визы, работодатель не имеет права их нанимать.

О проверке ГИТ сообщила после получения информации о том, что сотрудники "Дождя" работают в Латвии по туристическим, а не рабочим визам.

Российский независимый телеканал "Дождь" временно прекратил вещание в марте, а позже объявил об открытии своих студий в Риге, Амстердаме, Тбилиси и Париже.