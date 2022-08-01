"Дождь" стал единственным российским телеканалом, получившим разрешение на вещание в Латвии
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) выдал разрешение на вещание одному российскому телеканалу — "Дождь" (TV Rain). Об этом в социальной сети Twitter сообщил председатель NEPLP Иварс Аболиньш.

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Он пояснил, что NEPLP действует в рамках своей компетенции и закона — "Дождь" был тщательно проверен, в том числе была проведена оценка реальных бенефициаров.

"Телеканал "Дождь" контролируется и будет контролироваться, и, если будут нарушения, будут и соответствующие, незамедлительные действия", — написал Аболиньш.

Также глава NEPLP указал, что в настоящее время "Дождь" действует в рамках закона, а политическое содержание интервью, которые проводят журналисты телеканала, является их личным выбором.

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