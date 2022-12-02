Телеканал "Дождь" прекратил сотрудничество с ведущим Алексеем Коростелевым, который в выпуске новостей 1 декабря сказал: "Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте". Ранее из-за этой фразы на "Дождь" завели административное дело в Латвии.

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Коростелев рассказывал в эфире о созданных несколько недель назад Telegram-боте и специальном адресе электронной почты — "Дождь" регулярно предлагал по этим каналам сообщать о преступлениях российской армии и нарушениях, которые допускают власти в рамках "частичной" мобилизации. Именно после упоминания почты и бота ведущий заявил о "помощи" военнослужащим.

Ночью главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко в своем Telegram-канале принес извинения всем зрителям телеканала. "Телеканал Дождь не занимался, не занимается и не будет заниматься помощью с оснащением российской армии — на фронте или за его пределами. […] Поскольку прозвучавшая в эфире фраза вводит в заблуждение наших зрителей, мы приняли решение немедленно удалить ее из повторов и из записи эфира", — добавил Дзядко.

По его словам, специальная электронная почта и Telegram-бот необходимы для сбора и распространения информации, которая поможет "широкой аудитории" осознать "преступный характер действий российского руководства начиная с 24 февраля 2022 года", а "правду о преступной и подлой войне должны знать все российские граждане — включая военнослужащих и мобилизованных".

2 декабря в дневном выпуске новостей "Дождя" глава информационной службы телеканала Екатерина Котрикадзе заявила о решении приостановить сотрудничество с Алексеем Коростелевым. "Это очень сложное решение для нас, но руководство "Дождя" считает его единственно верным и возможным", — сообщила она. Котрикадзе добавила, что вся редакция считает слово Коростелева "ошибочными и категорически неприемлемыми".

"Мы неоднократно говорили, и я скажу это еще раз: мы выступаем против войны России в Украине, мы считаем ее преступной и подлой, а мобилизацию — преступной и бессмысленной. […] В эфире недопустимы формулировки, которые могут зародить сомнение в нашей позиции", — напомнила Котрикадзе.

Глава NEPLP Иварс Аболиньш сообщил, по факту заявлений Коростелева заведено дело об административном правонарушении, а еще одно дело начато за призыв оказывать помощь российской армии. Аболиньш подчеркнул, что после третьего нарушения законодательства СМИ могут лишить лицензии — ранее "Дождь" уже признавали виновным в совершении двух.