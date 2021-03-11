Дозвониться нельзя, что с вакцинами от Covid-19 — неясно. Что известно о фирме Oribalt Rīga
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В среду вечером появились первые новости о том, что в кабинеты семейных врачей не доставлены вакцины от Covid-19. Виновник — компания Oribalt Rīga, которая со среды должна была перенять логистику вакцин. Юристы Министерства здравоохранения работают над разрывом договора. Портал Delfi попытался выяснить, что это за предприятие.

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Причиной того, что Минздрав решил расторгнуть контракт с Oribalt, был срыв поставок и то, что министерство "столкнулось с полной неотзывчивостью предприятия", как охарактеризовал ситуацию министр здравоохранения Даниэль Павлютс. Он рассказал, что после разговора к делу была привлечена полиция.

Ночью она следила за складом предприятия, а с утра спросила шофера, куда он ездил. Таким образом была получена информация о том, куда увезли вакцины. Как порталу Delfi рассказала представитель Госполиции Гита Гжибовска, Тейкский участок полиции начал служебную проверку в связи с возможными нарушениями.

Порталу Delfi не удалось связаться с предприятием. Вот информация, которую удалось о нем выяснить.

Компания Oribalt Grouр была основана в 2017 году после приобретения дочернего предприятия Oriola Oy в странах Балтии. Сначала компания работала под брендом Oriola, но потом переименовалась в Oribalt. В свою очередь, компания Oribalt Rīga начало свою работу в 1995 году — как одно из дочерних предприятий Oriola Oy.

На своем сайте компания пишет, что является одним из ведущих предприятий по оптовой торговле и доставке медикаментов в Латвии. В списке их клиентов — аптеки, больницы, медицинские учреждения, зубные врачи и даже госучреждения.

"Наши сильные стороны — это опыт, ориентированность на пожелания клиентов, качество и профессиональные работники", — говорит о себе компания.

Занимается компания и розничной торговлей, в 2013 году была создана интернет-аптека. В 2019 году оборот компании составил 24,17 миллиона евро, прибыль — 200 000 евро.

В правлении Oribalt Rīga состоят четыре человека — литовец Андриюс Пиворас, гражданин Финляндии Пека Юхани Руканен (он же — член правления и истинный выгодополучатель), а также Рональд Шлосбергс и Алена Зотова. От имени компании имеет право действовать также Эгита Цирите.

По информации Lursoft, на данный момент у компании десять активных займов — все в банке Luminor.

Поставками вакцин компания занимается еще с 2018 года. Информация на странице Бюро закупок свидетельствует о том, что компания неоднократно поставляла вакцины от бешенства, дифтерии, столбняка и ветряной оспы.

На то, чтобы заниматься поставками от Covid-19, компания претендовала с самого начала, но была выбрана другая компания. Договор между Национальной службой здоровья и Oribalt Rīga был заключен 8 марта. Информация о нем еще не появилась ни на странице Бюро надзора за закупками, ни в Системе электронных закупок. Как порталу Delfi объяснила представитель Национальной службы здоровья Анна Каролина Шауле, такие данные могут появляться в течение 10 дней.

Закупку на поставки всегда выигрывает то предприятие, которое предложит самую низкую цену. Закупка происходит в форме переговоров — коммерсанты рассказывают о своем предложении, которое потом рассматривает комиссия и выносит свое решение. В составе комиссии — ее председатель, заместитель главы Отдела закупок Департамента финансового управления Национальной службы здоровья Айнар Лацберг, заместитель председателя комиссии, глава вышеупомянутого Отдела закупок Иева Баброва, а также члены комиссии, старшие специалиста этого отдела Инга Страуме и Ингуна Рутка.

Информация в Электронной системе закупок свидетельствует о том, что последние закупки на обслуживание складов и логистические услуги по перевозке вакцин от Covid-19 выиграли два предприятия. Компания Vakcīna должна хранить в Риге или на расстоянии не более 50 км от Риги в период с 11 января до 26 июня 33 660 флаконов вакцины Moderna и 336 600 шприцов. За это компания должна получить 16 185,50 евро. Кроме того, это же компания должна хранить и доставить 127 190 доз AstraZeneca вместе с 1 271 900 шприцами до 26 июня, и получить за это 32 987,50 евро.

В декабре был заключен договор с предприятием Recipe Plus о хранении и доставке 20 000 доз вакцины Pfizer/BioNTech и 120 000 шприцов в период с 23 декабря до 31 марта. Общая цена договора — 165 евро. Стоит отметить, что предложение других коммерсантов было значительно дороже — Vakcīna собиралась сделать то же самое за 27 735 евро, Magnum Medical — за 172 214,10 евро, Oribalt Rīga — за 60 000 евро.

Заключенный 8 марта договор с Oribalt подразумевал, что компания в течение двух часов с момента получения вакцины должна укомплектовать ее для развоза по пунктам вакцинации и в течение следующих восьми часов доставить их в 100 пунктов в Риге и ее окрестностях, а также еще в два латвийских региона, в каждом из которых — 50 пунктов вакцинации. Согласно данным центра профилактики и контроля заболеваний, вакцины и шприцы Oribalt получил в 15:00 9 марта.

Вечером 10 марта представитель Oribalt на рабочем собрании отказался назвать Минздраву те пункты, куда вакцина была доставлена, и не смог рассказать подробный план доставок 11 и 12 марта. Представитель Oribalt категорически отверг предложения Минздрава по альтернативным решениям ситуации и сказал, что у него закончилось рабочее время, предложив продолжить решение ситуации утром 11 марта.

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