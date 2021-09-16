Драгоценный мусор. Getliņi EKO планирует повысить тарифы на захоронение бытовых отходов почти в два раза

SIA Getliņi EKO, обеспечивающее услугу захоронения бытовых отходов на Гетлиньском полигоне, подало в Комиссию по регулированию общественных услуг, проект повышения тарифов на 89,8-90,6%, сообщает портал lsm.lv. Предусматривается, что тарифы могут быть повышены с 1 января 2022 года.

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Новые тарифы будут распространяться на несортированные отходы, которые доставляются на полигон Getliņi из Риги, Адажского, Марупского, Кекавского, Ропажского, Огрского, Сигулдского (кроме Кримулдской и Ледургской волостей), Олайнского, Саласпилсского, Саулкрастского краев а также с части территорий Баусского края (город Бауска, волости Брунавас, Цараукстес, Цодес, Давиню, Гайлишу, Ислицес, Межотнес, Вецсаулес).

Тариф на захоронение отходов рассчитывается по разным ставкам налога на природные ресурсы. Согласно действующему регулированию, ставка налога на природные ресурсы применяется к количеству хранящихся на полигоне отходов таким образом: в этом году — 65 евро за тонну (при такой ставке тариф — 66,5 евро за тонну), в 2022 году — 80 евро за тонну (72,29 евро), в 2023 году — 95 евро за тонну (78,04 евро).

SIA Getliņi EKO считает, что тарифы должны быть повышены. Предприятие предлагает при ставке налога на природные ресурсы в 65 евро за тонну установить тариф за захоронение тонны отходов на отметке 126,83 евро (прирост +90,6%), в 2022 году — 137,46 евро за тонну (+90,2%), в 2023 году — 148, 10 евро за тонну (+89,8%).

Предприятие аргументирует повышение тарифов тем, что необходимо вкладывать средства в строительство и эксплуатацию нового полигона. Увеличиваются затраты на амортизацию основных средств, связанных с инвестициями в инфраструктуру полигонов, затраты на снижение воздействия на окружающую среду, затраты на персонал, расходы на просвещение общества. Требует средств введение в экплуатацию нового завода биоразлагаемых отходов. SIA Getliņi EKO указывает и на то, что ожидаются изменения правил захоронения отходов.

27 сентября в 14.00 Комиссия по регулированию общественных услуг организует в удаленном режиме собрание, на котором намерена заслушать не только позицию уполномоченных представителей Getliņi EKO, которые должно представить экономическое обоснование тарифного проекта, но и тех, кто пользуется услугой. Здесь можно подать заявку на участие.

Комиссия по регулированию общественных услуг отмечает, что в процессе обсуждения могут быть внесены коррективы в предлагаемые тарифные ставки. Регулятор призывает желающих принять участие в собрании предварительно ознакомиться с информацией, связанной с рассматриваемым вопросом.

Комиссия по регулированию общественных услуг утверждет тариф услуги захоронения бытовых отходов, но это только часть платы за вывоз, хранение и дальнейшую утилизацию мусора, которую вносят жители. Остальные составные части этой платы утверждают самоуправления. Компоненты складываются из платы за сбор, транспортировку отходов, обслуживание инфраструктуры сортировки и так далее.