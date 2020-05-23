ДТП с троллейбусом в Кенгарагсе устроил только что вышедший из карантина постоялец "Синего креста"

Водитель Mercedes, по вине которого в среду произошла авария в Кенгарагсе, только что вышел из почти двухмесячного карантина в евангелическо-христианском мужском приюте "Синий крест", где был выявлен коронавирус. Об этом порталу Delfi рассказал источник из приюта.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Centrālā laboratorija.

Карантин в "Синем кресте" был прекращен в четверг, 21 мая, но отдельным лицам было разрешено покидать приют уже с понедельника — если разрешил врач. Клиенты и работники учреждения — всего около 100 человек — просидели взаперти почти два месяца. В нем заболел по меньшей мере 31 человек, один из пациентов умер.

После выхода из карантина один из постояльцев приюта распивал алкоголь, а потом сел за руль. В машине были и другие люди из "Синего креста".

Автомобиль, попавший в ДТП, не проходил техосмотр и не был застрахован.

Как сообщалось, около 17:25 20 мая на перекрестке улиц Прушу и Булту в Риге столкнулись троллейбус и легковая машина. В результате троллейбус съехал с дороги и пробил в доме дыру диаметром около 2 метров. Пострадали семь человек.