Дума Даугавпилса оспаривает в Конституционном суде решение демонтировать советские памятники
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Председатель Даугавпилсской думы Андрей Элксниньш ("Согласие") сегодня подал заявление в суд Сатверсме с целью оспорить соответствие закона "О запрете и демонтаже на территории Латвии объектов, прославляющих советские и нацистские режимы" конституции Латвии. Об этом сообщили в самоуправлении.

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В Даугавпилсской думе считают, что вторая часть 4 статьи и вторая и пятая части 5 статьи закона, а также первая часть 8 статьи не соответствует первой и 101 статье латвийской Сатверсме.

Муниципалитет утверждает, что, поручая муниципалитету демонтировать объекты, государство вмешивается в автономную функцию муниципалитета "заботиться о благоустройстве административной территории", которая предусмотрена Законом о самоуправлениях.

Самоуправление Даугавпилса в соответствии со своей автономной функцией уже демонтировало памятники, возведенные в советское время, которые не имеют художественную ценность и отражают идеологию советского времени, заявили в Думе.

По мнению думы Даугавпилса, другие объекты города, которые находятся в хорошем техническом состоянии и за которыми с момента возобновления независимости ухаживают, не прославляют советский режим, а посвящены памяти павших во время войны.

В думе также подчеркивают, что во время принятия законопроекта орган местного самоуправления не получил права участвовать в принятии решения, а также не имел права высказаться.

Даугавпилсская городская дума считает, что первая часть 8 статьи закона "О запрете и демонтаже на территории Латвии объектов, прославляющих советские и нацистские режимы" противоречит принципам местного самоуправления, которые включают в себя финансовую автономию самоуправления, а также — девятой статье Хартии европейских органов местного самоуправления.

Так, в соответствии с принципом самоуправления и Хартией европейских органов местного самоуправления, законодатель, поручая муниципалитету демонтаж объектов, также должен предусмотреть соответствующее финансирование. Сейчас же законодатель поручил муниципалитету выполнить это обязательство, частично (до 50%) используя средства муниципалитета.

Финансирование, необходимое, чтобы демонтировать два объекта — значительное, и не предусмотрено бюджетом самоуправления, поясняют в думе Даугавпилса.

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