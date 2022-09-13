Дума Даугавпилса заявила, что подала в VARAM график сноса памятников – но там говорят, что ничего не получали

Даугавпилсская городская дума представила Министерству охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) график сноса двух объектов, прославляющих оккупацию. Об этом во вторник в программе LTV «Сегодняшний вопрос» заявил председатель Даугавпилсской думы Андрей Элксниньш (“Согласие”).

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Министр охраны окружающей среды и регионального развития Артурс Томс Плеш (AP) сказал, что до начала программы VARAM не получал такого письма от Даугавпилсской городской думы. Если письмо будет получено, специалисты VARAM в среду проанализируют, соответствует ли представленный график требованиям закона.

Во время передачи Элксниньш пояснил, что в письмо входил график выполнения требований закона. По его словам, первоначально дума должна была объявить процедуру закупки, в ходе которой сможет выяснить, какое финансирование необходимо для сноса объектов.

После этого планируется объявить о заседании Даугавпилсской городской думы, на котором будет принято решение о привлечении необходимого финансирования. Элксниньш подчеркнул, что созыв заседания думы по сбору средств возможен только после завершения процедуры закупки.

По его прогнозам, такое заседание думы может быть созвано в конце октября. Элксниньш подтвердил, что городская дума выполнит требования закона.

Уже сообщалось, что 15 июля председатель Даугавпилсской думы подал заявление в суд Сатверсме с целью оспорить соответствие закона "О запрете и демонтаже на территории Латвии объектов, прославляющих советские и нацистские режимы" конституции Латвии.

Конституционный суд признал заявку сложной, поэтому срок ее рассмотрения продлен до 15 сентября.

Министр VARAM Плешс ранее потребовал самоуправление предоставить график, согласно которому в Даугавпилсе демонтируют два советских памятника.

В письме мэру Даугавпилса министр пояснил, что 21 июля обратится с письмом ко всем самоуправлениям, чтобы обеспечить своевременное выполнение требований закона. Министр попросил органы местных самоуправлений подготовить график, в течение которого объекты будут демонтированы, и представить его в VARAM до 5 августа.

42 из 43 муниципалитетов представили информацию о процессе демонтажа памятников, прославляющих оккупацию. Даугавпилс — единственный муниципалитет, который этого не сделал.