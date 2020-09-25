Думпис: достижения Латвии в борьбе с Covid-19 могут создавать иллюзию, что в пандемии нет ничего серьезного

Значительные успехи Латвии в борьбе с распространением в стране Covid-19 приводят к тому, что жители слишком легкомысленно относятся к этой проблеме. Об этом в интервью газете Diena заявил главный инфекционист страны Уга Думпис.

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"Чем меньше этих случаев (инфицирования коронавирусом, — прим. ред.), тем мне тяжелее. Потому что говорят "Почему всех пугаешь? Ничего не было". И все громче становятся те, кто утверждает: "Мы ведь сказали, что ничего нет"", — признался Думпис.

Вместе с тем он призвал латвийцев понять, что "история успеха" Латвии в ситуации с Covid-19 на самом деле очень хрупка и может создать иллюзию того, что пандемия не является чем-то серьезным.

Проблемой является и то, что "удивительно большой процент людей" верят в различные конспирологические теории. "И про Билла Гейтса, и про вакцины, и про то, что этот вирус — выдумка. Хотя в целом это не новость — еще Альбер Камю в романе "Чума" писал о распространении таких слухов и предположений", — отметил эксперт.