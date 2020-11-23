Думпис: эпидемиологическая ситуация нестабильна, но ограничения определенно работают
Foto: LETA

Ситуация с Covid-19 в Латвии пока еще нестабильна, но введенные правительством ограничения работают, уверен главный инфекционист Минздрава Уга Думпис.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В интервью передаче "Утренняя панорама" на телеканале LTV он повторил уже неоднократно сказанное: заболеваемость была бы меньше, если бы люди добросовестно соблюдали существующие ограничения, а не искали способы их обойти. Однако большая часть жителей их действительно соблюдает.

Эффективность ЧС можно будет оценить уже в середине этой неделе, и тогда же можно будет решить, как действовать дальше — ужесточить ограничения или оставить на прежнем уровне. Думпис не исключает, что ЧС придется продлить — однако думает, что ненадолго.

Чрезвычайная ситуация в Латвии была объявлена 9 ноября и будет действовать до 6 декабря, если не будет продлена. На данный момент выявлено 13 120 заболевших, 153 человека скончались.

На вопрос о том, переведут ли на удаленное обучение 1-6 классы, Думпис ответил, что, согласно новейшей мировой практике, переводить на "удаленку" начальные классы стоит в последнюю очередь: дети этого возраста существенно на эпидемиологическую ситуацию не влияют, а социально-экономические проблемы от закрытия школ могут быть существенными. "Понятно, что можно сделать это, например, на две недели, но если это затянется на несколько месяцев, то, конечно, последствия будут огромные", — считает Думпис.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

19

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Чрезвычайная ситуация
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Почему мы ведёмся на обман в сети: ошибки восприятия и психология манипуляций
Рижский Свободный порт тестирует ИТ-решение для снижения выбросов от грузового автотранспорта
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Первые бизнес-решения технологий 5G могут появиться в сфере транспорта, логистики и портов
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод