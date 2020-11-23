Думпис: эпидемиологическая ситуация нестабильна, но ограничения определенно работают

Ситуация с Covid-19 в Латвии пока еще нестабильна, но введенные правительством ограничения работают, уверен главный инфекционист Минздрава Уга Думпис.

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В интервью передаче "Утренняя панорама" на телеканале LTV он повторил уже неоднократно сказанное: заболеваемость была бы меньше, если бы люди добросовестно соблюдали существующие ограничения, а не искали способы их обойти. Однако большая часть жителей их действительно соблюдает.

Эффективность ЧС можно будет оценить уже в середине этой неделе, и тогда же можно будет решить, как действовать дальше — ужесточить ограничения или оставить на прежнем уровне. Думпис не исключает, что ЧС придется продлить — однако думает, что ненадолго.

Чрезвычайная ситуация в Латвии была объявлена 9 ноября и будет действовать до 6 декабря, если не будет продлена. На данный момент выявлено 13 120 заболевших, 153 человека скончались.

На вопрос о том, переведут ли на удаленное обучение 1-6 классы, Думпис ответил, что, согласно новейшей мировой практике, переводить на "удаленку" начальные классы стоит в последнюю очередь: дети этого возраста существенно на эпидемиологическую ситуацию не влияют, а социально-экономические проблемы от закрытия школ могут быть существенными. "Понятно, что можно сделать это, например, на две недели, но если это затянется на несколько месяцев, то, конечно, последствия будут огромные", — считает Думпис.