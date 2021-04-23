Думпис: если заболеваемость продолжит расти, без помощи останутся даже некоторые неотложные пациенты
Foto: LETA

Если заболеваемость Covid-19 в Латвии продолжит расти, нагрузка на больницы вырастет до критического предела, и будет сложно оказывать качественную помощь неотложным пациентам. Об этом агентству LETA заявил главный инфекционист Минздрава Уга Думпис.

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Его беспокойство вызывает не только высокий уровень заболеваемости, но и растущая нагрузка на больницы, особенно на университетские. Количество пациентов с Covid-19 остается высоким уже несколько месяцев, а сейчас выросло количество еще и других пациентов — тех, кому вовремя не была оказана плановая медицинская помощь и теперь нужна срочная.

"Особенное опасение вызывает заполненность коек в палатах интенсивной терапии. Если в этой ситуации еще и вырастет заболеваемость Covid-19, то нагрузка на больницы вырастет до критического уровня", — рассказал Думпис.

По его мнению, нужно ужесточить меры и ограничить перемещение людей — пример Израиля и Великобритании, где запрет на перемещение комбинировался с интенсивной вакцинацией, показывает, что это позволяет быстро нормализовать ситуацию.

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