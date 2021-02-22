Думпис: Латвия не может позволить себе смягчить ограничения
Foto: DELFI

С учетом нескольких факторов, в том числе все еще относительно высокого уровня заболеваемости Covid-19 на европейском фоне, Латвия в настоящее время не может ослаблять ограничения, заявил главный инфекционист Минздрава Уга Думпис в Twitter.

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Другие причины не ослаблять ограничения — отсутствие улучшения эпидемиологической ситуации, малое количество доступных вакцин, распространение нового штамма вируса и ослабленная система здравоохранения. "На мой взгляд, достаточно причин, по которым Латвия не может позволить себе ослабить ограничения", — считает инфекционист.

Ранее заведующий кафедрой общественного здравоохранения и эпидемиологии Рижского университета им. Страдиньша профессор Гиртс Брикис заявил, что при пересмотре ограничений следует проявлять осторожность, поскольку любое ослабление увеличивает эпидемиологический риск.

"Общий принцип заключается в том, что мы постепенно смягчаем ограничения, но, если мы увидим ухудшение, ограничения придется быстро возобновить", — сказал Бригис. По его мнению, это доказывает ситуация в Эстонии, где заболеваемость вновь растет.


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LETA

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