Думпис: Латвия не может позволить себе смягчить ограничения

С учетом нескольких факторов, в том числе все еще относительно высокого уровня заболеваемости Covid-19 на европейском фоне, Латвия в настоящее время не может ослаблять ограничения, заявил главный инфекционист Минздрава Уга Думпис в Twitter.

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Другие причины не ослаблять ограничения — отсутствие улучшения эпидемиологической ситуации, малое количество доступных вакцин, распространение нового штамма вируса и ослабленная система здравоохранения. "На мой взгляд, достаточно причин, по которым Латвия не может позволить себе ослабить ограничения", — считает инфекционист.

Ранее заведующий кафедрой общественного здравоохранения и эпидемиологии Рижского университета им. Страдиньша профессор Гиртс Брикис заявил, что при пересмотре ограничений следует проявлять осторожность, поскольку любое ослабление увеличивает эпидемиологический риск.

"Общий принцип заключается в том, что мы постепенно смягчаем ограничения, но, если мы увидим ухудшение, ограничения придется быстро возобновить", — сказал Бригис. По его мнению, это доказывает ситуация в Эстонии, где заболеваемость вновь растет.

Augstā saslimstība uz ES fona, epidemioloģiskās situācijas nelabošanās, nelielais pieejamo vakcīnu daudzums, jaunā vīrusa varianta izplatīšanās un novājinātā veselības aprūpes sistēma, manuprāt, ir pietiekami iemesli, kāpēc Latvija nevar atļauties ierobežojumu atvieglošanu. — Uga Dumpis (@udumpis) February 22, 2021



