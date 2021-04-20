Думпис: людей с антителами в Латвии меньше 25%, ограничения мы должны отменять последними

Переболевшие и вакцинированные составляют менее 25% населения Латвии, сообщил у себя в Twitter главный эпидемиолог Минздрава Уга Думпис.

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По его словам, в других странах ЕС, даже в Литве и Эстонии, этот показатель гораздо выше. В темпах вакцинации мы отстаем примерно на месяц. Поэтому отмену ограничений Латвия должна планировать позже остальных.

"Нельзя допустить рост заболеваемости", — подчеркнул он.

Сегодня, 20 апреля, Кабинет министров заслушает информацию об эпидемиологической ситуации в связи с пандемией Covid-19, состоянии и загруженности системы здравоохранения и вакцинации от Covid-19 в Латвии, свидетельствует повестка заседания правительства.

Свое мнение о сложившейся ситуации выскажут и семейные врачи.

На этом заседании не будут приниматься решения о пересмотре ограничений. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш ранее говорил, что вопросы, касающиеся ограничений, планируется рассмотреть на заседании правительства на следующей неделе.

В понедельник Центр профилактики и контроля заболеваний сообщил, что уже вторую неделю подряд по всей Латвии фиксируется рост заболеваемости Covid-19. На прошлой неделе по сравнению с неделей ранее рост заболеваемости составил 6,4%, в среднем в день выявлялось 538 случаев заболевания.

Уже несколько недель сохраняется рост числа доставляемых в больницы пациентов — на прошлой неделе ежедневно госпитализировался 61 пациент с Covid-19.

Рост заболеваемости отмечается во всех регионах Латвии.

Согласно данным за последние две недели, показатели заболеваемости растут почти во всех возрастных группах, за исключением пожилых людей старше 70 лет.