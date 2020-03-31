Думпис: молодежь — главный разносчик коронавируса

По всему миру именно молодые люди являются главными разносчиками нового коронавируса, сообщил во время пресс-конференции главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис. В то же время по наблюдениям полиции, именно эта возрастная группа чаще всего пренебрегает ограничениями, установленными на время чрезвычайной ситуации.

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Исполняющий обязанности начальника Государственной полиции Андрей Гришин рассказал, что с вечера воскресенья полиция использует микрофоны, чтобы во время патрулирования призывать людей соблюдать дистанцию. В воскресенье было введено требование каждому жителю соблюдать дистанцию 2 метра. За это время полиция не выписывала много штрафов. "Люди расходятся, если к ним обращается полицейский" — отметил Гришин.

"Молодежь чаще всего легкомысленно относится к этому вопросу", — указал исполняющий обязанности начальника Госполиции. Это больше всего беспокоит полицейских и инфекционистов, так как молодежь в других странах является главным разносчиком нового коронавируса.

"Молодые люди собираются, встречаются друзья, вместе занимаются спортом и играют в футбол, […] потом отправляются домой и там инфицируют своих родителей, бабушку и дедушку", — объяснил Думпис. Он призвал сократить число контактов во всех возрастных группах.

Другая проблема — люди, которые идут на работу с симптомами простуды — это, по мнению медиков, неприемлемо. Думпис подчеркнул, что сейчас не время, чтобы есть торт с коллегами и проводить ненужные собрания. Дистанцию надо соблюдать везде — и в помещениях, и на улице.

"Мы знаем, что работают два мероприятия — дистанцирование и мытье рук", — сказал Думпис, добавив, что при разговоре или кашле капли с вирусом не могут преодолеть расстояние двух метров.

Как уже сообщалось, в воскресенье Кабинет министров ужесточил ограничения, связанные с распространением нового коронавируса SARS-CoV-2. Отныне и до конца чрезвычайной ситуации все жители обязаны соблюдать дистанцию два метра. Исключение составляют семьи и если встречаются два человека. На прошлой неделе в Латвии началось неконтролируемое распространение вируса, поэтому сейчас каждый может заразиться от любого другого человека.