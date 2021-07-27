Думпис: невакцинированный учитель в первую очередь ставит под угрозу себя

Хотя штамм коронавируса "дельта" быстро распространяется в Латвии и в других странах мира, нужно думать не об установлении новых ограничений, а о повышении темпа вакцинации, заявил на Латвийском радио инфекционист, профессор Латвийского университета Уга Думпис.

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По его словам, с появлением нового штамма риск заражения Covid-19 увеличился в несколько раз по сравнению, например, с исходным, или уханьским штаммом вируса, и ясно, что осенью, когда дети пойдут в школу, заболеваемость будет расти.

Думпис не считает, что этой осенью ситуация будет хуже, чем год назад, поскольку часть населения вакцинирована, но в любом случае рост будет, как и во многих других странах. Пока в Латвии ситуация в этом отношении спокойнее, поскольку часть ограничений, установленных из-за Covid-19, все еще действует, пояснил специалист.

На вопрос, следует ли, учитывая эффективность ограничений, усилить их в ближайшем будущем, Думпис ответил отрицательно, напомнив, что по-прежнему действует принцип светофора, который предусматривает усиление ограничений при росте заболеваемости. "Мы не должны сейчас говорить об ограничениях, мы должны говорить о вакцинации", - сказал инфекционист.

Профессор особенно обеспокоен тем, что не привита значительная часть людей из групп риска (пожилые люди, люди с высоким давлением или избыточным весом). Если эти люди не будут вакцинированы, то осенью больницы снова будут переполнены, считает Думпис.

Он отметил, что пока эффект от всех имеющихся в Латвии вакцин против Covid-19 очень убедителен - хотя есть небольшие различия в показателях, все вакцины, используемые в нашей стране, могут защитить от серьезного заболевания и смерти даже в случае штамма "дельта".

На вопрос, что должно произойти, чтобы добиться большего охвата вакцинацией в латвийском обществе, инфекционист ответил, что, вероятно, должно произойти чудо.

Говоря об ожидаемом осенью возвращении детей в школу, специалист выразил уверенность, что очное обучение нужно возобновить, и роста заболеваемости полностью избежать не удастся, но вакцина - эффективное оружие. Он сослался на Великобританию и Данию, где в настоящее время действуют только минимальные ограничения, но общество широко охвачена вакцинацией, и новейшие данные показывают, что заболеваемость Covid-19 в этих странах снижается.

Думпис отметил, что невакцинированные учителя, очно обучающие невакцинированных детей, в первую очередь ставят под угрозу себя. Особенно учитывая то, что учителя часто находятся в группе риска по состоянию здоровья. Возможно, осенью появится вакцина для детей младше 12 лет, но сейчас не стоит задачи вакцинировать детей, отметил Думпис. Важнее вакцинировать взрослых, которые с тяжелыми пневмониями попадают в больницы и даже если выживают, то потом вынуждены жить с последствиями болезни.

При этом профессор призвал не питать лишних надежд на то, что латвийское общество сможет полностью вернуться к обычной жизни без антиковидных ограничений в ближайшие месяцы.