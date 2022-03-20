Думпис: осенью волна Covid-19 может быть меньше, чем зимой
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Осенью волна заболеваемости Covid-19 может быть меньше, чем зимой, считает инфекционист Клинической университетской больницы имени Паула Страдиньша Уга Думпис.

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Хотя кажется, что максимум заболеваемости Covid-19 уже был достигнут, неясно, чего ожидать осенью или летом, поскольку новых штаммов вируса пока не появилось. По словам Думписа, осенью вирус снова распространится и потребуется ревакцинация, по крайней мере, для групп риска.

"Нужно понимать, что, если осенью не будет ограничений, распространение гриппа и респираторных вирусов тоже увеличится, тем более что люди мало болели этими вирусами в течение двух лет", — сказал Думпис.

Уже начаты исследования вакцин, нацеленных и на дельта-штамм, и на омикрон, чтобы улучшить защиту от Covid-19.

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