Думпис: осенью всеми силами необходимо не допустить высокой заболеваемости Covid-19

Учитывая долгосрочные последствия высокой заболеваемости Covid-19 весной, следует приложить все усилия, чтобы избежать такой ситуации осенью, заявил агентству LETA инфекционист Клинической университетской больницы им. Паула Страдиньша, профессор Латвийского университета Уга Думпис.

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Он отметил, что весной продолжительная высокая заболеваемость Covid-19 дала очень большую нагрузку на больницы, многие люди серьезно болели, что привело к увеличению смертности, кроме того, это сопровождалось неспособностью больниц оказывать плановые услуги людям с хроническими заболеваниями.

"Осенью мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить повторения такой ситуации. Главное, что мы можем сделать, - быстро увеличить охват вакцинацией", - подчеркнул Думпис, приведя в пример Великобританию, Сингапур и Данию, где заболеваемость растет, но госпитализация и смертность остаются низкими.

Однако, учитывая заразность дельта-штамма коронавируса, эксперт не исключает, что даже в случае масштабной вакцинации групп риска может возникнуть ситуация, когда придется вводить серьезные ограничения. Думпис также обратил внимание на тот факт, что в течение двух лет не было серьезных эпидемий гриппа, но по мере ослабления ограничений этот вирус также может вызвать серьезные проблемы, которые необходимо будет решать. В такой ситуации первоочередной задачей будет необходимость сохранить полноценную работу больниц и очное обучение в школах, по крайней мере в самых младших классах.

"Глядя на политические процессы и настроения в обществе, я думаю, что быстрое и решительное введение ограничений может стать серьезным вызовом. Всем по возможности быстрее надо понять, что только низкая заболеваемость гарантирует жизнь с минимальными ограничениями, очное обучение в школах и вузах, безопасность на рабочих местах и экономическое процветание", - сказал профессор.

По его мнению, если бы такое понимание существовало в обществе, то осуществить введение временных и эффективных ограничительных мер было бы проще.

Как сообщалось ранее, советник министра здравоохранения Даниэля Павлютса Каспар Берзиньш на заседании правительства во вторник заявил, что осенью с ростом заболеваемости Covid-19 будет осуществляться стратегия "быстрое закрытие - быстрое открытие" с быстрым внедрением упреждающих мер по предотвращению устойчиво высокой заболеваемости.

По мнению Минздрава, важно своевременно вводить ограничения, потому что при достижении неконтролируемого высокого уровня заболеваемости снижение заболеваемости происходит медленно, что приводит к еще большим экономическим и социальным потерям. Поэтому необходимо своевременно вводить комплексные, простые, одинаковые для всех отраслей меры безопасности, опережая рост заболеваемости, а затем с ее снижением отменять ограничения, что позволит обществу функционировать в режиме минимальных ограничений.