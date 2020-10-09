Уровень заболеваемости Covid-19 в Латвии растет, потому что люди не соблюдают установленные правительством требования, заявил агентству LЕТА главный инфекционист Минздрава Уга Думпис.

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На вопрос, почему в Латвии наблюдается стремительный рост заболеваемости, он ответил, что она растет повсюду, за исключением Норвегии.

"Все делают что-то неправильно, и это неправильное состоит в том, что люди не соблюдают правила, которые должны соблюдать", — подчеркнул инфекционист.

Думпис отметил, что наиболее "проблемной" является возрастная группа от 16 до 40 лет. Люди невнимательны на своих рабочих местах, встречаясь и отдыхая вместе, и проблема несоблюдения требований встречается почти во всех странах.

Комментируя возможность ввести обязательное ношение масок в помещениях, Думпис отметил, что маска — не единственный способ ограничить распространение вируса, но известно, что он работает.

"Маски для лица — доказанное дополнительное средство для ограничения инфекции, однако их ношение не дает полной гарантии", — сказал специалист, подчеркнув, что основным способом является соблюдение дистанции и избегание скоплений людей в помещениях.

По мнению представителя Минздрава, необходимо активизировать диалог с обществом и проводить разъяснительную работу.

"В настоящее время многое изменилось, и о вирусе мы знаем гораздо больше. Лето прошло очень хорошо, поэтому не было такой сильной необходимости информировать общество, но сейчас об этом вновь нужно говорить", — сказал инфекционист.