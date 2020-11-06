Думпис: путешествия - это одна из причин высокой заболеваемости в Европе

Латвийское правительство недостаточно серьёзно отнеслось к рискам завоза Covid-19 из-за границы и сейчас необходимо использовать все возможные средства для снижения показателей, в эфире LTV заявил главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис.

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“По-моему, уже сейчас настала чрезвычайная ситуация, если мы говорим о распространении болезни. Конечно, мы можем прогнозировать из нынешних показателей, что в больницах появится всё больше пациентов и будет огромная нагрузка на систему здравоохранения. Всё же главное, что мы видим, это происходящее в соседних странах и Европе”, - сказал Думпис.

По его мнению, Латвия должна быть очень осторожна, чтобы не оказаться в ситуации Чехии или Словении. “Я бы голосовал за то, что нужно всеми средствами переломить эту кривую и снизить число случаев заражения. Если для этого необходима чрезвычайная ситуация, то я бы за неё голосовал”, - заявил инфекционист.

Думпис считает нынешние ограничения слишком мягкими и несущественными, по сравнению с другими странами, а жители их особо не соблюдают. Кроме того, он раскритиковал правительство за недостаточно серьёзное отношение к внешним угрозам - полетам и границам. Позиция экспертов здравоохранения в этом вопросе всегда была консервативной, тогда как границы были открыты из экономических соображений. По мнению инфекциониста, мобильность и путешествия - это одна из основных причин, почему Европа оказалась в нынешней ситуации.