Думпис разъяснил, как действовать, если приболел во время путешествия

С эпидемиологической точки зрения нет особо больших проблем после открытия границ между странами Балтии, но чрезвычайно важно при первых появлениях симптомов заболевания обращаться к врачу, а не ждать возвращения домой. О том, как организовать этот процесс, еще дискутируют представители Латвии, Литвы и Эстонии, сообщил в интервью передаче "Утренняя панорама" Латвийского телевидения (ЛТВ) главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Mēness aptieka.

Он заметил, что в трех странах Балтии в последнее время количество новых случаев Covid-19 не превышает десяти за сутки. Ситуация схожая, несмотря на то, что в Эстонии месяц назад было гораздо хуже. Поэтому с эпидемиологической точки зрения нет особых проблем из-за открытия границ.

Но они могут возникнуть, если человек не понимает, какие ограничения действуют в конкретной стране, а также с обращением к врачу во время путешествия.

Думпис привел пример: литовец находится где-то в Курземе, у него появляются симптомы. Поэтому важно сразу обратиться к врачу и провести тест в Латвии, а не ждать возвращения в Литву. Специалисты еще дискутируют, как организовать этот процесс, оказывать помощь и проводить эпидемиологическое расследование. И все же страны надеются на хорошее сотрудничество. Большие опасения вызывает возможное открытие границ с Польшей и Финляндией.