Думпис: ухудшение эпидемиологической ситуации закономерно

В ситуации, когда в Латвии доминирует британский штамм "Covid-19", было вполне предсказуемо и закономерно, что за ослаблением ограничений последует ухудшение эпидемиологической ситуации, такое мнение агентству LETA высказал инфекционист Клинической университетской больницы им. Страдиньша и профессор Латвийского университета Уга Думпис.

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На вопрос о том, может ли в настоящее время произойти быстрый рост заболеваемости в Латвии, как это произошло в марте в Эстонии, профессор поставил под сомнение эту возможность, отметив, что тогда в Эстонии было меньше ограничений, чем в Латвии. "Однако очевидно, что, если не принимать меры и допустить бесконтрольное развитие ситуации, заболеваемость обязательно будет расти. Это означает, что прогнозы на лето без ограничений не будут хорошими", - сказал Думпис.

Эксперт считает, что в Эстонии, в отличие от Латвии, система здравоохранения и больницы гораздо лучше подготовлены к успешной борьбе с "Covid-19", потому что с 2009 года в них систематически вкладывались крупные инвестиции.

Говоря о возможном введении локдауна, про который на прошлой неделе говорил министр здравоохранения Даниэль Павлютс, инфекционист указал, что людям сначала надо попытаться объяснить, что несоблюдение существующих ограничений ухудшит эпидемиологическую ситуацию и неизбежно приведет к ужесточению ограничений.

"Я думаю, что мы должны выдержать по крайней мере месяц, ограничивая контакты, при этом быстро продвигая массовую вакцинацию. Такие страны, как Норвегия и Финляндия, сталкиваются с гораздо меньшими ограничениями во время пандемии, потому что люди понимают ситуацию и соблюдают ограничения", - сказал Думпис, подчеркнув, что вакцинация сама по себе не снижает распространение "Covid-19".

По словам Думписа, необходимо привить по крайней мере 60% населения, чтобы заболеваемость "Covid-19" снизилась именно из-за охвата вакцинацией, но он сомневается, что это произойдет в ближайшие месяцы и будет вообще достигнут такой охват. Следовательно, необходимо снизить заболеваемость до минимума, потому что тогда, по словам инфекциониста, распространение "Covid-19" можно будет успешно контролировать с помощью тестирования и поиска контактных лиц.

Как сообщалось ранее, заболеваемость "Covid-19" в Латвии растет уже более месяца, а с субботы двухнедельный кумулятивный показатель на 100 000 населения превысил 450 случаев.