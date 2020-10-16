Думпис: влияние ограничений можно оценивать через 10 дней, особенно опасен хоккей

Главный инфектолог Министерства здравоохранения, профессор Уга Думпис сообщил у себя в Twitter, что влияние введенных в Латвии ограничений для сдерживания распространения коронавирусной инфекции можно будет оценить через 10 лет, то есть через два средних инкубационных периода.

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Думпис добавил, что для начала нужно внимательно проанализировать ситацию с заболевшими в Кулдиге и Даугавпилсе, где меры предосторожности были приняты раньше. Эффект введенных ограничений можно можно определить, понаблюдав, какой будет тенденция новых случаев заражения.

Думпис также предупредил об опасности, которую несут занятия спортом. Он отметил, что групповые занятия спортом особенно опасны из-за того, что вместе собираются люди из разных мест, выходя за пределы своего обычного окружения или "социального пузыря".

Как сообщалось ранее, по словам специалистов, в том числе Думписа, недавно введенные ограничения направлены непосредственно на разграничение "социальных пузырей" или отдельных потоков людей.

Судя по событиям в Латвии и других странах мира, похоже, из всех командных видов спорта самым опасным с эпидемиологической точки зрения является хоккей, рассказал Думпис агентству LETA.

По словам инфектолога, хоккей считается особенно опасным, так как потенциально связан с длительным нахождением в раздевалках, сидением на скамейке запасных и криком во время игры.

В Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) агентству LETA сообщили, что риски заражения можно разделить по интенсивности выдоха, то есть при разговоре риск ниже, чем при крике, а пение связано с самым высоким риском.