Думпис: введение ограничений только с 11 октября приведет к перегрузке системы здравоохранения
Foto: LETA

Во вторник правительство решило ввести новые ограничения с 11 октября. "Такое решение приведет к чрезмерной перегрузке системы здравоохранения", – написал у себя в Twitter профессор Латвийского университета, инфекционист Уга Думпис.

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Профессор считает, что введение ограничений только с 11 октября означает чрезмерную перегрузку системы здравоохранения. Это приведет к серьезным последствиям для пациентов и выгоранию медицинского персонала.

"Сложно понять, почему все три балтийские страны выбрали этот сценарий, когда победа была так близко", — пишет Думпис.

Ранее сообщалось, что во вторник правительство подтвердило новое положение об управлении Covid-19, которое заменит существующие "Правила № 360" Кабмина. Новые правила вступят в силу 11 октября.

Правила упростят регулирование эпидемиологических требований, чтобы облегчить их понимание. Вакцинация против Covid-19 станет обязательна для определенных профессий, а также увеличится количество услуг, которые можно получить только при наличии сертификатов Covid-19 или теста.

Также сообщалось, что вторник, 28 сентября, в Латвии выявлено 1203 новых случая Covid-19, получены сообщения о смерти шести пациентов с коронавирусом.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 427,4 до 454,1 случая на 100 000 жителей.

Среди тех, у кого за прошедшие сутки подтвержден "Covid-19", 985 непривитых или не завершивших курс вакцинации и 218 привитых.

Вчера в Латвии сделано 28 400 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 4,2%.


С начала пандемии в Латвии Covid-19 лабораторно был подтвержден у 157 083 человек, 2706 заразившихся коронавирусом скончались.

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