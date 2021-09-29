Думпис: введение ограничений только с 11 октября приведет к перегрузке системы здравоохранения

Во вторник правительство решило ввести новые ограничения с 11 октября. "Такое решение приведет к чрезмерной перегрузке системы здравоохранения", – написал у себя в Twitter профессор Латвийского университета, инфекционист Уга Думпис.

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Профессор считает, что введение ограничений только с 11 октября означает чрезмерную перегрузку системы здравоохранения. Это приведет к серьезным последствиям для пациентов и выгоранию медицинского персонала.

"Сложно понять, почему все три балтийские страны выбрали этот сценарий, когда победа была так близко", — пишет Думпис.

Ierobežojumu ieviešana tikai no 11.10 nozīmē veselības aprūpes sistēmas galēju pārslodzi ar ļoti smagām sekām pacientiem un pārgurušajam medicīnas personālam. Grūti saprast, kāpēc visas trīs Baltijas valstis politiski ir izvēlējušās vienādu scenāriju, kad uzvara bija tik tuvu. — Uga Dumpis (@udumpis) September 29, 2021

Ранее сообщалось, что во вторник правительство подтвердило новое положение об управлении Covid-19, которое заменит существующие "Правила № 360" Кабмина. Новые правила вступят в силу 11 октября.

Правила упростят регулирование эпидемиологических требований, чтобы облегчить их понимание. Вакцинация против Covid-19 станет обязательна для определенных профессий, а также увеличится количество услуг, которые можно получить только при наличии сертификатов Covid-19 или теста.

Также сообщалось, что вторник, 28 сентября, в Латвии выявлено 1203 новых случая Covid-19, получены сообщения о смерти шести пациентов с коронавирусом.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 427,4 до 454,1 случая на 100 000 жителей.

Среди тех, у кого за прошедшие сутки подтвержден "Covid-19", 985 непривитых или не завершивших курс вакцинации и 218 привитых.

Вчера в Латвии сделано 28 400 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 4,2%.



С начала пандемии в Латвии Covid-19 лабораторно был подтвержден у 157 083 человек, 2706 заразившихся коронавирусом скончались.