Думская коалиция призывает коллег к "государственному мышлению"

Представители действующей коалиции Рижской думы - "Новое Единство", "Код для Риги" и Национальное объединение/Латвийское объединение регионов - призывают проявлять государственное мышление в работе коалиции Рижской думы. Об этом сообщает агентство LETA.

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Вышеупомянутые фракции выступили в пятницу с публичным заявлением, подчеркнув, что депутаты Рижской думы нынешнего созыва должны продолжать работу в составе большинства из политических сил, обладающих государственным мышлением и согласных на честную и коллегиальную совместную работу.

Заместитель председателя Рижской думы Вилнис Кирсис ("Новое Единство") отметил, что мандат избирателей на работу по приведению Риги в порядок и прекращение корыстной политики был вручен депутатам менее трех лет назад на внеочередных выборах. Список работ, которые предстоит выполнить, в настоящее время далеко не исчерпан.

Члены фракции "Нового Единства" осознают свою ответственность за коллегиальное продолжение работы и готовы работать в команде с теми депутатами от других фракций Рижской думы, которые принимают решения и действуют "по-взрослому".

В свою очередь, заместитель председателя Рижской думы Линда Озола ("Код для Риги") воспринимает коалицию государственно мыслящих сил Рижской думы как ценность, которую необходимо защищать.

"Позволить разрушить ее было бы безответственно по отношению к рижанам, особенно учитывая текущую ситуацию с безопасностью и желание дружественных России партий захватить власть в столице", - сказала Озола.

По мнению представителей "Кода для Риги", неразрешимых конфликтов ни с одной из фракций нет, однако необходимы улучшения во взаимном общении и приземление некоторых амбиций.

Более радикален вице-мэр Эдвард Ратниекс. "Единоличное принятие решений, игнорирование партнеров и концентрация власти в руках одного человека или фракции привели к закономерному результату - похоже, коалиция в Рижской думе распалась, о чем уже высказались "Прогрессивные". Голосование в думе за последние дни показало, что у мэра даже нет поддержки большинства думы", - сказал Ратниекс.

Однако представители трех политических сил, представленных в Рижской думе, едины во мнении, что любые действия, которые привели бы к внеочередным выборам в Риге, в настоящее время являются необоснованными и неразумными, поскольку самоуправление способно и правомочно принимать решения, а нестабильность и хаос никому не нужны.

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Политики уверены, что предложение о продолжении честной работы поддержат и другие депутаты Рижской думы, обладающие государственным мышлением.

В пятницу с заявлением выступили также депутаты Рижской думы Лайма Гейкина и Ивар Друлле из "Движения "За!"". Они призывают своих коллег в Рижской думе к конструктивному сотрудничеству.

По их мнению, начатую работу следует продолжать, в том числе обеспечить переход к обучению во всех школах на латышском языке, продолжать модернизацию школ, работать над обеспечением инклюзивной и качественной городской среды для рижан и гостей столицы.

Работа Рижской думы должна основываться на уважительном общении и сотрудничестве между депутатами.

Как сообщалось, сегодня утром лидер фракции "За!/Прогрессивные" в Рижской думе Мартиньш Коссович заявил, что фракция Рижской думы пригласит партнеров по коалиции на переговоры, чтобы попытаться договориться о продолжении совместной работы и дальнейшей поддержке мэра Риги Мартиньша Стакиса.