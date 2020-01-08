Думская оппозиция хочет снять с постов сразу двух вице-мэров Риги

Депутаты от оппозиции Рижской думы решили инициировать отставку двух вице-мэров – Анны Владовой («Согласие» и Друвиса Клейнса (блок «Риге»), сообщает агентство LETA со ссылкой на главу думской фракции «Для развития Латвии» Виестурса Зепса.

Депутаты договорились начать сбор подписей за отправку в отставку обоих вице-мэров, чтобы в случае, если мэр Риги Олег Буров лишится поста, ни один из них не был назначен исполняющим обязанности мэра.

Если город остается и без мэра, и без вице-мэров, принимать решение решение по техническим вопросам должен будет исполнительный директор города. Чтобы созвать заседание думы, нужно будет не менее 20 депутатов, а вести заседание будет тот, кто первый подпишется за проведение заседания. Комитеты думы будут работать как прежде.

По словам Зепса, подписи за отставку Владовой у оппозиции «стоят на полке» еще с прошлого раза, когда менялся состав коалиции. Поэтому теперь оппозиционеры планируют собирать подписи за отставку Клейнса.

У оппозиции есть шанс уволить вице-мэров ещё раньше, чем мэра. Голосование о снятии с должности Бурова необходимо провести в течение двух недель, а заседание, где будет голосование о снятии с должностей вице-мэров должно быть созвано в течение трех дней с момента подачи запроса.

Как сообщалось партия «Согласие» и депутатский блок «Риге» договорились о необходимости отстранить от должности мэра Риги Олега Бурова («Честь служить Риге»). Этот вопрос рассмотрят на внеочередном заседании думы.