Два самоуправления в День святого Валентина предлагают бесплатно зарегистрировать брак

Сегодня, в День святого Валентина, два латвийских самоуправления предлагают бесплатно зарегистрировать брак.

В этих самоуправлениях для того, чтобы заключить сегодня брак, нужно заплатить лишь государственную пошлину в размере 14 евро.

В Тукумсском крае участвовать в акции особо приглашали пары, которые живут в незарегистрированном браке и воспитывают детей. Если семья декларирована в одном месте, растит трех и более детей, пара освобождается также от уплаты государственной пошлины.

Ожидается, что "да" сегодня друг другу скажут восемь пар. Регистрация браков начнется в полдень.

В свою очередь в Салдусском крае в такой акции примут участие три пары. Акция проводится для популяризации семейных ценностей в обществе. От платы за торжественную регистрацию брака пары освобождены, если оба будущих супруга декларированы в Салдусском крае.