Две сотни латвийцев трижды заразились Сovid-19

За время пандемии Covid-19 зарегистрированы 200 человек, которые инфицировались трижды, cо ссылкой на Латвийское телевидение сообщает rus.lsm.lv.

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Во время стремительного распространения штамма "омикрон" в Латвии существенно выросло число повторных случаев заболевания. Чаще всего человек переболевал одним штаммом вируса, а через некоторое время заражался другим. "У нас есть один случай, где могут быть подозрения, что пациент болел "дельтой". Есть такой задокументированный факт, что человек был в больнице. А теперь у него омикрон", — сказала главврач Латвийского центра инфектологии Байба Розентале.

Она отметила: иммунитет к различным инфекциям образуется по-разному. К некоторым — на всю жизнь, к другим — на несколько месяцев, как, например, к острым кишечным инфекциям. И как и в случае многих инфекций дыхательных путей, для инфектологов не стало сюрпризом, что коронавирусом можно заразиться повторно.

При этом руководитель Национальной референтной лаборотории Сергей Никишин рассказал, что в мире уже зарегистрированы случаи повторного заражения одним и тем же штаммом коронавируса — "омикроном".

Чтобы снизить вероятность заражения, тяжелого течения болезни, врачи рекомендуют сделать "бустерную" прививку. Сейчас, когда вирус циркулирует весьма интенсивно, вероятность инфицироваться намного выше.