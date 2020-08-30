Две трети депутатов новой Рижской думы будут новыми
Foto: LETA

В новый созыв Рижской думы прошел 21 депутат прежнего созыва и 39 новых депутатов, свидетельствуют подсчеты агентства LETA.

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Из прежнего созыва РД продолжат работу депутаты “Согласия” Михаил Каменецкис, Вадим Фальков, Сандрис Бергманис, Андрей Козлов и Анна Владова, а также Эйжения Алдермане, которая раньше была членом “Честь служить Риге”. Кроме того, продолжат работу депутаты “Честь служить Риге” Олег Буров, Дайнис Турлайс и Айнарс Баштикс.

Свои кресла сохранят депутаты партии “Развитию Латвии” Виестурс Зепс, Марис Мичеревскис, Ивета Ратиника и Анете Екабсоне-Жогота. В новый созыв также прошли депутаты прошлого созыва от Новой консервативной партии Янис Озолс и Валтерс Бергс, депутаты Национального объединения Дайнис Лоцис и Юргис Клотиньш, депутаты от “Нового Единства” Вилнис Кирсис, Олафс Пулкс, Инесе Андерсоне и Лаурис Эренпрейс.

Остальные депутаты не были в прежнем созыве Рижской думы, в том числе все четыре представителя “Русского союза Латвии” и большая часть депутатов от объединенного списка “Развитие/За!”-“Прогрессивные”.

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Олег Буров Честь служить Риге Анна Владова Вадим Фальков Выборы в Рижскую думу 2020 Айнарс Баштикс Анете Екабсоне-Жогота Вилнис Кирсис Дайнис Турлайс Ивета Ратиника Олаф Пулкс Эйжения Алдермане
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