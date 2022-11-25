Движение на Валмиерском шоссе возле Мурьяны еще блокировано; нужно выбирать альтернативные маршруты

Из-за трагической аварии, произошедшей вечером 24 ноября, утром в пятницу, 25 ноября, по-прежнему блокировано движение на Валмиерском шоссе (А3) за Мурьяны. Пока неизвестно, когда движение может быть восстановлено.
Latvijas Valsts ceļi призывают водителей выбирать альтернативные маршруты, возможный объездной путь — по местной автодоророге Мурьяны-Сейя (V79) и по региональной дороге Рагана-Лимбажи (P6).
Круглосуточно и бесплатно информация о происходящем в сети государственных дорог доступна по телефону 80005555.
‼️🚧Uz Valmieras šosejas pie Murjāņiem satiksme joprojām bloķēta, jāizmanto alternatīvie maršruti https://t.co/mOVNdOetKC— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) November 25, 2022