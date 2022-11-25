Движение на Валмиерском шоссе возле Мурьяны еще блокировано; нужно выбирать альтернативные маршруты
Foto: F64

Из-за трагической аварии, произошедшей вечером 24 ноября, утром в пятницу, 25 ноября, по-прежнему блокировано движение на Валмиерском шоссе (А3) за Мурьяны. Пока неизвестно, когда движение может быть восстановлено.

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Latvijas Valsts ceļi призывают водителей выбирать альтернативные маршруты, возможный объездной путь — по местной автодоророге Мурьяны-Сейя (V79) и по региональной дороге Рагана-Лимбажи (P6).

Круглосуточно и бесплатно информация о происходящем в сети государственных дорог доступна по телефону 80005555.

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