Двое работавших в центральном здании VID сотрудников заразились Covid-19

У двоих сотрудников Службы госдоходов (VID), работавших в административном здании VID на ул. Талеяс, 1 в Риге, выявлен коронавирус. Об этом сообщает LETA.

В VID подтвердили информацию, добавив, что оба заболевших работника находятся под надзором семейного врача, а все люди, которые контактировали на работе с инфицированными, выявлены. До момента, пока Центр профилактики и контроля заболеваний не озвучит результаты начатого эпидемиологического расследования, все контактные лица обязаны работать удаленно.

Также на данный момент власти располагают информацией о семи сотрудниках Госполиции, которые за время пандемии заразились Covid-19. Часть из них уже выздоровела, отмечает LETA.

Также подчеркивается, что полицейские заболели не при выполнении служебных обязанностей — за исключением одного случая, когда сотрудник инфицировался в ходе командировки.

Несмотря на выявленные случаи заболевания коронавирусом в рядах Госполиции, на работу этого органа Covid-19 не повлиял.