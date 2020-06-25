Двое сотрудников посольства Латвии в Египте заразились коронавирусом (дополнено в 19:28)

Двуе сотрудников посольства Латвии в Египте заразились Covid-19, поэтому диппредставительство будет работать удаленно, сообщил Twitter министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

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Консульская помощь в ограниченном объеме доступна в Египте по телефону +201062115771.

Советник министра иностранных дел Мартиньш Дрегерис сообщил Латвийскому телевидению, что посол и его семья не инфицировались, посол продолжает работу в Каире.

"С учетом специфики региона и этой страны заражение произошло при исполнении рабочих обязанностей, и это первый случай инфицирования в дипломатической службе Латвии", — сказал он.

Болезнь у сотрудников посольства протекает легко, они находятся в самоизоляции по месту своего проживания в Каире.