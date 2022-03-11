Джонсон предостерег британских солдат от участия в войне в Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что британские военнослужащие, которые самовольно поедут в Украину воевать против России, на родине предстанут перед военным трибуналом. Об этом он заявил в четверг, 10 марта.

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"Думаю, каждый, кто видит, что происходит в Украине, поймет такие порывы. Не думаю, что когда-либо видел в международной политике столь явное разделение на правильно и неправильно, на добро и зло. Но в нашей стране очень четкие законы. Вы не должны ехать в Украину", — подчеркнул Джонсон.

Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи в интервью BBC рассказал, что известно о паре случаев, когда действующие британские солдаты отправились воевать в Украину. "Для британских военнослужащих нелегально уже отсутствовать на месте без отпуска. А отсутствовать, чтобы участвовать в боях за границей — просто неприемлемо", — заявил он. По сообщениям СМИ, на войну в Украину отправляются и некоторые военные ветераны из Великобритании.