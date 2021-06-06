Дзинтарс: из-за низкой активности избирателей растет ценность каждого голоса

Национальное объединение не удивилось низкой явке на выборах в самоуправления, сообщил агентству LETA лидер партии Райвис Дзинтарс. Он отметил, что из-за низкой активности избирателей выросла ценность каждого голоса.

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Дзинтарс отметил, что выборы в Сейм внесли существенные изменения в политический состав, по его мнению, тогда мобилизовалась часть избирателей, которая обычно не участвует в выборах. В этот раз причины низкой явки могут быть самые разные, считает политик - от бытовых причин и хорошей погоды до нежелания людей во время пандемии участвовать в больших мероприятиях. Дзинтарс считает, что отсутствие мотивации голосовать может значит как удовлетворенность ситуацией, так и отсутствие веры в то, что голосование что-то изменит.

Лидер Национального объединения отметил, что на явку могла повлиять административно-территориальная реформа. Вследствие реформы надо выбирать власть, находящуюся дальше от дома и жителям может казаться, что новый созыв к ним не относится.

Дзинтарс считает, что обучение школьников важности государственности могло бы способствовать активности избирателей в будущем. Кроме того, политикам следует задумать о том, как лучше общаться с избирателями.

Как уже сообщалось, на выборах в самоуправления была зафиксирована исторически самая низкая явка - 34,01%. Свой голос отдали только 327 938 человек.