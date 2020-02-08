Дзинтарс: Нацблок сделает все, чтобы "Согласие" не попало в коалицию РД следующего созыва

Национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) сделает все возможное, чтобы партия "Согласие" не попала в правящую коалицию Рижской думы следующего созыва, заявил агентству LETA лидер ВЛ-ТБ/ДННЛ Райвис Дзинтарс.

По его мнению, разделяющим одну позицию партиям национал-консервативного направления необходимо сотрудничать. "Будет это единый список или сотрудничество в предвыборном процессе, чтобы не тратить силы на конкуренцию между собой, а мобилизоваться для общей цели — это дискутируемый вопрос", — сказал политик, указав, что переговоры об этом еще ожидаются внутри партии.

Дзинтарс считает, что создание более широкого списка партий на основе единой идеологии принесет больше плюсов, чем минусов. "Это будет хороший сигнал для общества, что партии могут договориться, а не конкурировать между собой", — заявил депутат.

В то же время политик признал, что есть и аргументы в пользу создания отдельных списков.

"Возможно, если партии будут стартовать отдельно, сумма голосов будет больше, ведь может случиться так, что сторонникам партии "Единство" не нравится Новая консервативная партия или наоборот. Здесь нет одной универсальной правды", — сказал Дзинтарс.

Он также добавил, что с партией KPV LV переговоров о создании единого списка для участия в возможных выборах в Рижскую думу не проводилось.

Как сообщалось, Новая консервативная партия еще раздумывает над тем, соглашаться ли на создание единого списка с другими партиями.

Ранее газета Latvijas avīze сообщила, что партии начали переговоры о создании единого блока для старта на возможных выборах в Рижскую думу, однако Новая консервативная партия по инициативе ее председателя Яниса Борданса приостановила участие в них. Сейчас партия оценивает возможность участвовать в выборах отдельным списком. Съезд Новой консервативной партии запланирован на 22 февраля.