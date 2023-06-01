Дзинтарс: Нацобъединение не будет работать в коалиции с СЗК и "Прогрессивными"

Национальное объединение не хочет работать в расширенной коалиции, к которой могут присоединиться Союз "зеленых" и крестьян и "Прогрессивные", проголосовавшие за избрание президентом страны кандидата от "Нового Единства" Эдгара Ринкевича. Об этом заявил программе Spried ar Delfi лидер Нацобъединения Райвис Дзинтарс.

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Негативно отзывается о расширенной коалиции и еще один партнер "Нового Единства" по правительству — "Объединенный список".

Дзинтарс заявил, что Нацобъединение не планирует оплачивать долги "Нового Единства". "Мы ждем, что скажет "Новое Единство", были ли какие-то обещания относительно избрания [Ринкевича], потому что трудно открыто говорить о сотрудничестве, когда используются слабо завуалированные аргументы", — сказал политик.

Если "Новое Единство" хочет создать новое правительство с СЗК и "Прогрессивными", то Нацобъединение в нем участвовать не будет, сказал Райвис Дзинтарс.

Напомним, что в среду, 31 мая, президентом Латвии был избран кандидат от "Нового Единства", министр иностранных дел Эдгар Ринкевич. "Новое Единство" добилось избрания своего кандидата благодаря голосам СЗК и "Прогрессивных", что дало повод предполагать, что эти оппозиционные силы войдут в состав правительства. Суммарно у трех политических сил 52 голоса.

С нынешними коалиционными партнерами — "Объединенным списком" и Нацобъединением — "Новое Единство" проведет переговоры о дальнейшем сотрудничестве 2 июня.